Peso da dívida pública recua para 113,8% do PIB em 2022

O ministro das Finanças anunciou esta terça-feira que o peso da dívida pública caiu em 2022 para 113,8% do PIB abaixo dos 115% previstos pelo Governo, e que as exportações portuguesas atingiram o melhor resultado "de sempre" da economia portuguesa.

"Posso hoje aqui anunciar pela primeira vez que a dívida pública irá reduzir-se para 113,8% do produto em 2022", afirmou Fernando Medina, durante a intervenção inicial na audição regimental que está a decorrer esta tarde, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento.

Fernando Medina realçou que esta percentagem significa um recuo para "níveis pré-pandemia e para níveis pré-troika", sendo a menor desde 2010, o que considera "alarga" as "margens de atuação no presente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O resultado anunciado esta terça-feira pelo governante fica abaixo da estimativa da dívida pública de 115% do Produto Interno Bruto (PIB), previsto pelo Governo no cenário subjacente ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), entregue à Assembleia da República, em outubro.

O ministro das Finanças destacou ainda os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que confirmaram um crescimento da economia portuguesa de 6,7% no ano passado.

"Estamos hoje 3,3% acima do nível de atividade que tínhamos em 2019", disse.

O ministro das Finanças salientou ainda que as exportações portuguesas atingiram 50% do PIB em 2022, o que sublinhou ser "o melhor resultado de sempre da economia portuguesa".

"O que vendemos ao exterior já vale metade da riqueza produzida num ano", assinalou.

O ministro das Finanças destacou, por outro lado, que Portugal foi o quarto país da zona euro com o maior pacote de apoios para mitigar a inflação.