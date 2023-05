Peso da dívida pública portuguesa interrompe descida que durava há dois anos

O rácio da dívida pública portuguesa interrompeu, no primeiro trimestre, a rota de descida que já durava há praticamente dois anos, desde igual trimestre de 2021, revelou ontem o Banco de Portugal (BdP).

O peso da dívida aumentou ligeiramente, de 113,9% nos últimos três meses do ano passado, para 114% do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2023.

O aumento dos depósitos explica parte desse agravamento do rácio de endividamento, bem como a moderação no crescimento nominal da economia (com inflação).

Sem contar com o dinheiro nos cofres (almofada de liquidez ou depósitos das administrações públicas), o valor da dívida em euros até desceu, indicou ontem o banco central governado por Mário Centeno, a entidade responsável pelo apuramento deste indicador fulcral das contas públicas.

A interrupção na descida da dívida acontece num momento delicado, em que a inflação da zona euro registou um salto ligeiro em abril, interrompendo quatro meses consecutivos de alívio.

O ritmo de subida dos preços nos consumidores da zona euro acelerou de 6,9% em março para 7% no mês passado, em termos homólogos.

No entanto, vários economistas dizem que este solavanco já era esperado e que deve ser apenas temporário, estando reunidas as condições para que a inflação continue a descer daqui em diante, tendo em conta a cavalgada que aconteceu no ano passado após abril. O efeito de base continuará a ser significativo, basicamente.

Ou seja, não será por isto que o Banco Central Europeu (BCE) irá avançar com subidas ainda mais agressivas das taxas de juro, observam os analistas.

Na quinta-feira, o BCE deve prosseguir, como se espera, com um aumento de 0,25 pontos percentuais das taxas de juro diretoras.

Os preços da zona euro subiram de forma aguda após eclodir a guerra da Rússia contra a Ucrânia no início do ano passado, mas agora, um ano depois, a comparação homóloga tende a favorecer uma inflação mais leve doravante, diz a maioria dos analistas.

Subida da inflação foi marginal e não deve abalar plano do BCE

Em todo o caso, a inflação do euro continua desmesuradamente elevada e fora dos parâmetro do BCE, que quer baixar este valor é um ponto estável de 2% no médio prazo.

O rácio da dívida pública nacional parou a descida, mas, aparentemente, ainda não compromete a meta anual do Ministério das Finanças, de Fernando Medina, que é 107,5% do PIB no final deste ano. Para mais, falta apurar nove meses, três trimestres, de gestão da dívida em 2023.

"Em março de 2023, a dívida pública, na ótica de Maastricht [do Pacto de Estabilidade, aumentou 300 milhões de euros, para 279,3 mil milhões de euros", referiu o BdP.

"Esta evolução reflete o crescimento das responsabilidades em depósitos (mais 3 mil milhões de euros) e com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 3,5 mil milhões de euros."

Em sentido contrário, a República reembolsou, em termos líquidos, cerca de 2,7 mil milhões de euros em dívida pública, diz o banco central.

O gabinete de estudos BPI Research diz esperar que "a desaceleração da inflação prossiga, devido ao efeito de base da energia e a vários sinais desinflacionistas", como "estrangulamentos normalizados, menores pressões internacionais sobre os preços dos produtos alimentares, uma desaceleração generalizada dos preços no produtor e uma moderação dos preços que as empresas esperam fixar".

"No entanto, os dados também sugerem que a eventual descida da inflação para o objetivo de 2% do BCE levará mais tempo a concretizar-se, uma vez que os efeitos de segunda ordem geram inércia nos preços", acrescenta a equipa do BPI.

Assim, mantém-se a perspetiva de "uma subida de 25 pontos base [0,25%] das taxas de juro oficiais [do BCE, esta quinta-feira], seguida de novas subidas".

Luís Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo