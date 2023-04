Perguntas foram combinadas entre PS e ex-CEO da TAP

Documentos a que a SIC teve acesso mostram que a bancada parlamentar do PS e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmiéres-Widener, combinaram as perguntas e respostas para a audição da gestora francesa na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no Parlamento, a propósito da indemnização de saída oferecida a Alexandra Reis.

As perguntas a fazer pelo deputado Carlos Pereira, bem como as respetivas respostas, foram combinadas na reunião secreta entre PS e Christine Ourmiéres-Widener a 17 de janeiro. De acordo com a SIC, nos documentos a que teve acesso, percebe-se ainda que a iniciativa da reunião secreta partiu da bancada do PS.

A estação televisiva mostrou ainda, no Jornal da Noite desta quinta-feira, uma troca de mensagens de WhatsApp entre o ministro João Galamba e o adjunto Frederico Pinheiro, nas quais este questiona o ministro das Infraestruturas se a ex-gestora da TAP pode participar na reunião da bancada parlamentar e o governante autoriza claramente: "Sim, pode".

Questionado pela SIC, o ministério de João Galamba reagiu a estas revelações insistindo que "foi a TAP que quis participar" na reunião preparatória da bancada parlamentar do PS.

Recorde-se que o deputado Carlos Pereira abandonou a comissão parlamentar na sequência da divulgação da reunião secreta com a gestora da TAP, também entretanto afastada pelo Governo.