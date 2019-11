Pensões até 877 euros devem subir 0,7% em 2020

Os reformados que recebem pensões mais baixas deverão ter um aumento em 2020 inferior a 1%. Este valor resulta da aplicação da fórmula de cálculo para a atualização ao início do ano, sem contar com eventuais aumentos extraordinários como tem acontecido nos últimos anos.

O valor de 0,74% resulta da variação média do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem a habitação e do crescimento da economia nos últimos dois anos. Uma vez que a inflação estimada pelo Instituto Nacional de Estatística para novembro (exceto habitação) é de 0,24% e o PIB cresceu acima de 2%, há um bónus de 0,5% para as pensões até dois IAS (Indexante de Apoios Sociais).

