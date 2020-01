Pedro Ribeiro na direção de programas da TVI

É oficial. Cofina confirma negociações com a Prisa para compra da TVI

Pedro Ribeiro vai ser o Diretor de Programas Executivo da TVI integrando a nova equipa de Nuno Santos que, desde o início do ano, lidera o Entretenimento e Antena da estação. O profissional mantém-se na direção e na condução das manhãs da Comercial.

"Sei que há muito para fazer, mas isso é o mais estimulante: criar novos conteúdos, procurar originalidade, rasgo e talento com um único foco - voltar à liderança", diz Pedro Ribeiro, citado em nota de imprensa.

"O Pedro significa inovação, criatividade e um pensamento out of the box que são decisivos na TVI que estamos a construir. Sabemos para onde vamos", diz Nuno Santos sobre o novo reforço. "Traz um ADN vencedor", reforça.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pedro Ribeiro vai manter-se na direção da Rádio Comercial e continuará a assumir a condução do programa da manhã da estação da Media Capital Rádios.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia