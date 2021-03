Pedidos de patentes com origem em Portugal caíram com covid

Os pedidos de patente com origem em Portugal estavam em franca ascensão: a subida anual registada em 2018 foi de 47% e de 23% no ano seguinte. A pandemia teve impacto naquilo que poderia ser um terceiro ano de expansão, mas, apesar da queda, 2020 continuou a ter o segundo maior número de pedidos de patentes de que há registo. No ano passado, contabilizaram-se 249 pedidos de patente com origem em Portugal, uma contração de 8,5% em termos homólogos, conforme revelam os dados do Índex de Patentes de 2020, divulgados esta terça-feira.

Os pedidos apresentados junto do Instituto Europeu de Patentes (IEP) foram feitos por empresas, institutos de investigação e universidades portuguesas, tendo sido concedidos 119 registos em 2020 (mais 8,2%). A Universidade do Minho liderou o registo de pedidos de patentes em Portugal, com 20 pedidos. Seguiu-se a A4TEC (Association for the Advancement of Tissue Engineering and Cell Based Technologies & Therapies) com 14 pedidos, o INESC Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) com 12 pedidos e a Saronikos Trading and Services e a Universidade de Évora, ambas com sete pedidos.

Em relação a áreas de investigação em Portugal, em ano de pandemia, a área da saúde ganhou espaço, com especial destaque para a tecnologia médica (12% do total) e a indústria farmacêutica (10%). Em relação a 2019, os pedidos de patente na área da tecnologia médica cresceram 31,8%; já a da farmacêutica subiu 44,4% e a da biotecnologia 21,4%.

Em sentido contrário, foi notório o decréscimo dos pedidos com origem em Portugal ligados às áreas da maquinaria especializada (-25%), tecnologia informática (-46,7%) e ainda na categoria de mobiliário e jogos (-61,1%).

Em termos geográficos, a região Norte liderou novamente o ranking nacional. Os pedidos de patente com origem nesta região representaram 56,2% do total do ano passado, registando-se uma subida homóloga de 46%. Seguiu-se Lisboa (16,1% do total) e a região Centro (15,7%). Tanto no caso de Lisboa como no da região Centro foi registada uma quebra nos pedidos.

"É com agrado que constato que apesar do decréscimo, o número de pedidos de patente com origem em Portugal se mantém relativamente elevado, mostrando que a inovação portuguesa é agora mais estável do que foi no passado", aponta o presidente do IEP, António Campinos. "O facto de haver várias universidades e institutos de investigação entre os principais requerentes é particularmente promissor. E apesar de não podermos prever com certeza a evolução dos pedidos de patente nos próximos meses ou anos, sabemos que a investigação e a ciência são o caminho para um mundo mais saudável e sustentável e que a inovação, apoiada por um sistema de patentes forte, é o motor da recuperação."

Alemanha ocupa segundo lugar dos pedidos

No total de 2020 foram apresentados 180 250 pedidos de patente, menos 0,7% face a 2019. Embora vários países tenham registado quebras no número de pedidos apresentados junto do IEP, alguns conseguiram aumentos significativos face a 2019, como foi o caso da Eslovénia (35,2%), da Arábia Saudita (34,1%) ou da Turquia (26,1%).

Os pedidos com origem na Europa não chegaram a metade do total do ano passado, ficando-se pelos 45%. No retrato geral sobre a origem das patentes, os pedidos com origem em Portugal representaram apenas 0,1% do total dos pedidos em 2020, colocando Portugal na 34.ª posição. A Alemanha tem a maior percentagem entre os pedidos com origem na Europa (14%), seguida por França (6%), Suíça (5%) e Holanda (4%).

Os pedidos com origem nos EUA lideraram em 2020, com mais de 44 mil feitos junto do IEP. Em termos percentuais, os Estados Unidos representaram 25% da origem de pedidos, seguidos pela Alemanha, com quase 26 mil. O Japão termina o top 3, com 21 841 (12% do total).

A tecnologia médica também lidera a nível global, com mais de 14 mil pedidos (uma subida homóloga de 2,6%), seguida pelas comunicações digitais (1%) e tecnologia informática (1,9%).

No total, a sul-coreana Samsung foi a principal entidade a fazer pedidos de patentes junto do IEP (3276), seguida pela chinesa Huawei (3113) e pela LG (2909). Também a Qualcomm e a Ericsson entraram no top 10, com 1711 e 1634 pedidos, respetivamente. No top 10, cinco das empresas que apresentaram maior número de pedidos foram de origem europeia: a Ericsson, Siemens, Bosch, Royal Phillips e a BASF.

Cátia Rocha é jornalista do Dinheiro Vivo