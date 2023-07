Pedidos de despejo aumentam mais de 20% no primeiro semestre

Os requerimentos de procedimento especial de despejo que deram entrada no Balcão Nacional de Arrendamento (BNA) aumentaram 22,6% no primeiro semestre do ano, face ao igual período do ano passado, noticia o Público. Ao todo, entre janeiro e junho de 2023, foram registados 1412 pedidos de despejo, mais de metade dos quais em Lisboa e no Porto, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Justiça.

Cerca de 317 processos foram remetidos pelo BNA aos tribunais, na sequência das oposições feitas pelos inquilinos alvo de despejo, o que traduz um aumento de 19% em relação ao número de 2022. Já os despejos que efetivamente se concretizaram caíram ligeiramente, tendo sido emitidos 523 títulos de desocupação do locado, menos 3% comparativamente com aos 541 títulos emitidos no igual período do ano passado.

