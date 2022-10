Paulo Macedo: "Partimos para esta crise com bancos mais saudáveis" 

Paulo Macedo não tem dúvidas de que é difícil arriscar previsões económicas para os próximos cinco anos pelo contexto "de tal maneira imprevisível", em particular sobre a forma como países como a Alemanha e a China vão reagir às dificuldades. "Acho que não há grandes estatísticas ou previsões muito sérias que possam ser feitas a cinco anos", reforçou, esta tarde, durante mais um Encontro Fora da Caixa. Durante a iniciativa, que desta feita rumou ao Funchal, na Madeira, para perspetivar o próximo ano para a economia nacional, estabeleceu, contudo, uma certeza: a banca está hoje numa situação muito diferente daquela em que se encontrava na crise financeira de 2008-2011.

"Partimos para esta crise com bancos mais saudáveis. É o caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas também da generalidade dos bancos", afirmou o presidente da Comissão Executiva da instituição pública. Aliás, diz mesmo que o sector deve ser "parte da solução", nomeadamente através da manutenção do crédito às empresas. "Os bancos têm crédito para dar às empresas", acrescenta.

Porém, alerta que o principal foco do Estado deve ser garantir o controlo da subida da inflação porque, acredita, será esse o fator que determinará o curso da crise. "Até ao final do ano e no início de 2023 o que vems é um cenário de taxas de juro no patamar dos 3%", aponta, realçando que, apesar de tudo, "é um cenário benigno". "Se a inflação for controlada, teremos taxas de juro que representarão um impacto para as famílias, um impacto para as empresas, mas [que será] muitíssimo menos proporcional do que [o peso] [d]os custos da energia", explica.

Madeira apoia famílias com crédito à habitação

Na manhã desta segunda-feira, durante a inauguração das instalações renovadas da CGD no Funchal, Miguel Albuquerque confirmou aos jornalistas que o governo regional irá apoiar os madeirenses com crédito à habitação face ao aumento das taxas de juro. Apesar de desconhecer ainda o número de famílias que poderá vir a beneficiar desta ajuda, o presidente da Região Autónoma da Madeira garantiu a alocação de 1 milhão de euros para este mecanismo que visa, sobretudo, evitar o aumento da taxa de esforço e eventuais incumprimentos que daí possam surgir.

"Não temos, neste momento, os dados das famílias [que podem ser abrangidas], até por questões de segredo bancário, mas vamos começar já com mais de 1 milhão de euros neste fundo, no sentido de garantir um apoio às famílias quando a taxa de esforço é excessiva", afirmou. A fórmula de funcionamento deste apoio será apresentada ainda esta semana.

A "cortina de fumo" do PR

Já durante a entrevista conduzida pela diretora do DN, Rosália Amorim, durante o Encontro Fora da Caixa, e questionado sobre o que pensa de uma eventual candidatura de Pedro Passos Coelho à Presidência da República, semeada por Marcelo Rebelo de Sousa, Albuquerque considerou ter sido "uma boa cortina de fumo". "O Presidente da República estava metido num sarilho, ficou extremamente nervoso com o surto de impopularidade e veio falar no Passos Coelho", apontou, recordando as declarações polémicas do PR sobre os abusos no seio da igreja católica. Acrescentou ainda que, sobre possíveis avanços de personalidades do PSD, não passa "cheques em branco a ninguém" e que esta "não é uma questão essencial" neste momento. "Lança-se esses debates para disfarçar o que é essencial discutir em cada momento", criticou.