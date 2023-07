Paulo de Lima Carvalho entra na administração do Global Media Group

O Global Media Group (GMG), dono do Dinheiro Vivo, DN, JN, O Jogo, TSF, entre outras marcas de informação, anunciou esta terça-feira a entrada do administrador executivo Paulo de Lima Carvalho, "que vem reforçar a atual equipa do Conselho de Administração".

Com mestrado em Gestão pela Universidade do Minto, onde se licenciou em Psicologia, o novo administrador concluiu também uma Pós-Graduação em Direito Laboral. Paulo de Lima Carvalho concluiu ainda o MBA na Porto Business School, com especializações em "Gestão Geral e Estratégica" e em "Finanças". No seu currículo consta também a conclusão do Programa Executivo Internacional: "Leadership in a Global World", desenvolvido pela McCombs School of Business, da University of Texas, e do Programa Executivo Internacional "China Start", desenvolvido pela CKGSB - Cheung Kong Graduate School of Business entre as cidades chinesas de Shanghai e Shenzhen.

Na nota biográfica enviada em comunicado pela empresa liderada por Marco Galinha, pode ler-se ainda que Paulo de Lima Carvalho "iniciou a sua experiência profissional em 2005 e até 2013 assumiu diferentes funções de coordenação nas áreas de Recursos Humanos, desenvolvimento corporativo e internacionalização. Desempenhou também funções de consultoria de desenvolvimento de negócios internacionais em diversos mercados, apoio à internacionalização de empresas e investimentos diretos".