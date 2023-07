Patrões querem IVA a 6% em todos os bens alimentares e negoceiam proposta com UGT

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende a descida do IVA de todos os bens alimentares para 6% e esta é uma das propostas que está a consensualizar com a UGT, no âmbito de um pacto para o crescimento que quer apresentar ao governo, avança Armindo Monteiro, presidente da CIP, em entrevista ao Negócios e Antena 1. Este pacto foi anunciado em abril, após a tomada de posse de Armindo Monteiro como presidente da CIP, e seria negociado com as centrais sindicais, mas a CGTP retirou-se da iniciativa.

"Se uma pessoa porventura de menor rendimento se desloca a um hipermercado e compra uma refeição pré-preparada, paga um IVA a 23%, e se tiver capacidade para ir ao restaurante, paga 13%. Ou seja, estamos a penalizar com a taxa máxima do IVA bens absolutamente essenciais. Bolachas, cereais de pequeno-almoço, pagam 23%, qual é a razão de pagar 23%?", questiona Armindo Monteiro.

Para o presidente da CIP, as taxas de IVA sobre os bens alimentares em Portugal estão bem acima dos valores cobrados noutros países europeus. "Em Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, França e Reino Unido, estas taxas do IVA variam entre 4% e 5%. Se falarmos em frutas e legumes, se estiverem embalados, pagam 23% [em Portugal]. Não faz sentido. Se falarmos de um bem - para todos entendermos - como as salsichas, estas têm IVA a 23%, em Espanha a 5,5% e em Itália 4%."

