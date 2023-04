Países exportadores de petróleo surpreendem mercado com grandes cortes na produção

Os principais países exportadores de petróleo, com a Arábia Saudita à cabeça, anunciaram este domingo um corte na produção de cerca de 1,6 milhões de barris por dia. O anúncio da Opep+ (reúne 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 11 países não aliados da Opep) surpreendeu o mercado, uma vez que a organização tinha garantido que manteria a oferta estável.

Só a Arábia Saudita anunciou o corte de 500 mil barris por dia a partir de maio. Até ao final do ano, a redução chegará a um milhão de barris por dia - a maior desde que a Opep+ cortou dois milhões de barris por dia em outubro de 2020.

As reduções correm o risco de alimentar a inflação e a pressão para aumentar as taxas de juros.

Apesar do apelo dos EUA para aumentar a produção e para não seguirem a redução decidida antecipadamente pela Rússia, a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, a Argélia e Omã decidiram avançar com a redução na produção. Segundo um funcionário do ministério de energia saudita, citado pela agência oficial de notícias do país, trata-se de "uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo".

Os cortes sucedem-se à queda nos preços do petróleo desencadeada pelo nervosismo no setor bancário, após o colapso do Credit Suisse, segundo disse à AFP o especialista em petróleo dos Emirados Árabes Unidos, Ibrahim al-Ghitani.

Os preços do petróleo Brent, negociados pouco abaixo de 80 dólares o barril no final da semana passada, devem subir para mais de 80 como resultado destas reduções, acrescentou al-Ghitani, acrescentando que preços abaixo de 80 dólares são "inaceitáveis" para a Opep+.

Estas reduções seguem-se à decisão controversa da OPEP e dos seus aliados, incluindo a Rússia - conhecidos coletivamente como OPEP+ -, qjue em outubro passado reduziram a produção em dois milhões de barris por dia.

Esse corte, o maior desde o auge da pandemia de Covid em 2020, também ocorreu apesar das preocupações de que isso alimentaria mais inflação e pressionaria os bancos centrais a aumentar as taxas de juros.

O presidente dos EUA, Joe Biden, pede regularmente um aumento na produção da OPEP+ desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia no início do ano passado fez com que os preços subissem para mais de 120 dólares o barril.

Após o corte em outubro, que antecedeu as eleições intercalares nos Estados Unidos, Biden alertou para as "consequências" para a Arábia Saudita, um aliado de longa data.

Cortes por países em barris de petróleo por dia:

Arábia Saudita: 500 000

Rússia: 500 000

Iraque: 211 000

Emirados Árabes Unidos: 144 000

Kuwait: 128 000

Cazaquistão: 78 000

Argélia: 48 000

Omã: 40 000