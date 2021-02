Pais com filhos mais novos vão poder trocar teletrabalho por apoio

Autoridade para as Condições do Trabalho deteta situações irregulares de teletrabalho e uso de máscaras

Com uma eventual coligação negativa a pairar, o governo prepara-se nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, para apresentar aos parceiros sociais alterações aos apoios aos pais em teletrabalho e que tenham filhos pequenos em idade escolar. O tema faz manchete tanto no Jornal de Negócios como no Público.

O Jornal de Negócios destaca que o governo vai apresentar uma proposta em concertação social que permite que os pais com crianças mais pequenas passem a poder ter acesso ao apoio criado por causa do encerramento de escolas, ainda que as suas funções sejam compatíveis com teletrabalho. O trabalhador terá de indicar a impossibilidade de realizar teletrabalho e, para manter o direito ao apoio à família, terá de cumprir um destes três requisitos: ter um filho que frequente até ao final do primeiro ciclo do ensino básico, incluindo creche e pré-escolar; um dependente com deficiência e incapacidade igual ou superior a 60%, independentemente da idade; ou se a família for monoparental, escreve o jornal especializado, citando fontes do governo.

Já o jornal Público avança que os pais que alternem o apoio dado aos filhos em casa devido ao encerramento das escolas vão poder receber os seus salários a 100%. Sendo que, os pais de famílias monoparentais vão poder ficar em casa a acompanhar os filhos sem que o seu rendimento sofra cortes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo