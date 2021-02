Conheça os sete finalistas do Carro do Ano 2021

Acorrida à sucessão do Toyota Corolla entra agora numa fase decisiva. Depois de meses de testes em estrada, cumprindo todas as medidas de segurança sanitária e apesar das limitações impostas pela pandemia e pelas regras do confinamento, o júri já cumpriu a primeira fase de votação.

O júri da 38ª edição do Seguro Directo Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal, composto por vinte jornalistas em representação de alguns dos mais relevantes órgãos de comunicação social em Portugal, entre eles o Diário de Notícias, selecionou ao longo desta semana os modelos que passam à fase seguinte:

Citroën C4

Cupra Formentor

Hyundai Tucson

Seat Leon

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

Será deste grupo que vai sair o Carro do Ano 2021.

Em paralelo e até final de fevereiro - a votação final decorre, por via digital, entre 22 e 26 de fevereiro -, continuam os testes para os últimos tira-teimas na decisão, quer do vencedor do Carro do Ano, quer dos modelos vencedores nas diferentes categorias desta iniciativa: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

