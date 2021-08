Os mitos da mobilidade elétrica desmontados pelo campeão de Fórmula E

Nunca como agora a mudança no paradigma da mobilidade urbana foi tão rápida. A transição dos fósseis para a energia elétrica está em curso e, ao ritmo em que tudo se transforma, as incertezas são mais do que naturais. Esse é o ponto de partida para a série de 11 episódios "Mitos Elétricos", que a EDP Comercial está a transmitir no Canal EDP Portugal, no Youtube, e também nas restantes redes sociais. António Félix da Costa, campeão mundial de Fórmula E, é o protagonista dos curtos vídeos a abordar temas tão diversos como autonomia, soluções de carregamento, custos ou benefícios das energias limpas para o condutor e para o planeta.

Perguntas há muitas nos vários capítulos dedicados aos veículos sustentáveis. Félix da Costa - a cara da EDP para a mobilidade elétrica - desmonta os mitos associados aos carros elétricos, recorrendo não só à sua experiência como piloto da Fórmula E, mas também como condutor no dia-a-dia das cidades. A energia 100% verde da EDP Comercial, a segurança ou os equívocos sobre carregamento das baterias são alguns dos temas tratados todas as semanas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A demora e as opções de carregamento são, aliás, dúvidas constantes entre os potenciais utilizadores da mobilidade elétrica. Mas, atualmente, conta o campeão da Fórmula E, um posto ultrarrápido consegue carregar o equivalente a 100 km em 10 minutos. As soluções são atualmente diversas e com potências variadas. A rede pública conta com carregadores PCN (ponto de carregamento normal), PCR (ponto de carregamento rápido) e PCUR (ponto de carregamento ultrarrápido). No carregamento privado, para casas e empresas, onde há mais tempo para deixar o veículo a carregar, as soluções já estão igualmente adaptadas ao tipo de necessidade de utilização das viaturas. E a falta de infraestruturas também não será mais um impedimento para a mobilidade elétrica, já que as várias soluções de carregamento chegam hoje a todos pontos do país, ilhas incluídas. Aos milhares de postos da rede MOBI.E, juntam-se também os mais de mil pontos de carregamento contratados da EDP Comercial, dos quais mais de 580 em operação e os restantes em desenvolvimento - estes pontos podem ser encontrados na app EDP EV.Charge.

Se o carregamento é uma questão central para os utilizadores da mobilidade sem emissões, outras inquietações não devem ser menosprezadas. É por isso mesmo que, em menos de um minuto, António Félix da Costa deita por terra toda a espécie de crenças erradas que, nos últimos anos, cresceram à volta dos veículos elétricos. Conduzir em dias de chuva, por exemplo, será perigoso? O campeão mundial garante que os carros movidos a energia verde estão preparados para enfrentar o mau tempo, não existindo sequer o perigo de carregar a bateria em dias de tempestade com relâmpagos. E será que, por serem elétricos, os veículos sustentáveis são mais lentos do que os carros a diesel ou a gasolina? Ou, então, por serem menos ruidosos passam desapercebidos entre os peões? Se estes são alguns dos receios a travar a mobilidade elétrica, saiba que, com Félix da Costa, estas e muitas outras dúvidas desaparecem em segundos.

Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em https://portugalms.com/