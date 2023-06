Conheça os destinos de férias onde o euro vale mais

Quando chega a hora de planear as férias, e se pensar viajar para fora de Portugal, certamente que as taxas de câmbio pesam na decisão final. De acordo com a fintech Ebury, especialista em pagamentos, recebimentos e câmbios internacionais, há destinos que podem compensar, e muito, os turistas portuguesas devido ao euro.

"Desengane-se quem pensa que é só nas horas de fazer compras nos países de destino que a desvalorização de uma moeda pesa na fatura das férias. A volatilidade das moedas é um fator essencial para as agências de viagens, que contratam e pagam serviços em diversos locais do mundo. Ou seja, os próprios pacotes de férias que são oferecidos pelos vários agentes podem sair mais baratos quando se trata de um destino cuja moeda sofreu uma maior quebra de valor", argumenta a fintech em comunicado.

Por isso, a Ebury criou um ranking com base na volatilidade ao longo dos últimos meses, de julho de 2022 a junho deste ano, refletindo as moedas que mais desvalorizaram, ou as que mais recuperaram nesse período, face ao euro. "A evolução seguida pelo mercado cambial nos últimos meses impacta sempre o mapa turístico internacional", alerta a Ebury, notando que "alguns países sofreram uma forte desvalorização da moeda em relação ao euro, tornando-os destinos muito mais atraentes".

