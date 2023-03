Os 21 meses de Christine e a herança de Luís Rodrigues na TAP

As três décadas de carreira internacional na aviação e a experiência em processos de reestruturação valeram a Christine Ourmières-Widener um bilhete para o lugar na presidência executiva da TAP. Em junho 2021, aos 56 anos, a gestora francesa, formada em Engenharia Aeronáutica, entrava na empresa pela porta grande e com uma dura missão: a de concretizar o plano de reestruturação da companhia desenhado pelo governo português e validado por Bruxelas.



Na altura, o ministo Pedro Nuno Santos justificou a mudança da administração com a vontade de "refrescar os órgãos sociais da empresa", elogiando, nos meses seguintes, a nova líder da transportadora. "Temos uma CEO excelente na TAP", assegurou em dezembro, em entrevista ao Eco.



Pouco mais de um ano e meio depois, o governo indicou a porta da rua à engenheira, anunciado a sua exoneração com justa causa, encerrando não só o caso da polémica indemnização paga a Alexandra Reis, mas também a carreira da gestora francesa na empresa pública. O novo ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse, esta semana, querer que a CEO abandone as funções "o mais rapidamente possível".



