Orçamento suplementar prevê subida do défice para 6,3% do PIB

O Governo prevê um impacto orçamental de 4,2 mil milhões com o programa de estabilização económica e social (PEES), com o défice a subir para os 6,3% do produto interno bruto.

O valor foi anunciado pelo secretário de Estado do Orçamento, João Leão, que vai substituir o ministro das Finanças demissionário, Mário Centeno. Para 2021, o Executivo espera um défice abaixo de 3%, cumprindo as metas dos tratados europeus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia aqui a proposta de orçamento suplementar apresentada pelo Governo.

O cenário desenhado pela equipa das Finanças aponta para uma diminuição da receita do Estado de cerca de 5%, representando menos 4,4 mil milhões de euros nos cofres públicos. De acordo com o secretário de Estado do Orçamento, a maior fatia desta perda de receita vem do lado dos impostos (4 mil milhões) e o restante de contribuições para a Segurança Social.

Já do lado da despesa, aumenta em 4,3 mil milhões de euros face ao que se previa para este ano, decorrente da entrada em cena dos estabilizadores automáticos.

em atualização