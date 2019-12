Orçamento do Governo para reduzir passes cresce 26 milhões em 2020

A verba do Estado para reduzir os passes de transportes públicos vai crescer 26 milhões de euros em 2020, para os 129,7 milhões de euros. Este será o financiamento do Fundo Ambiental para o programa PART, que no próximo ano vai passar a durar 12 meses - este ano, foram apenas nove meses -, refere o relatório do Orçamento do Estado para 2020 entregue esta segunda-feira no Parlamento. As autarquias terão de comparticipar em pelo menos 10% o montante dado pelo Estado.

Somando os 129,7 milhões de euros do Fundo Ambiental com os 12,97 milhões de euros vindos das autarquias, o programa PART contará, em 2020, com um montante total de pelo menos 142,67 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia