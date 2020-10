Oficial. Retoma de 5,4% em 2020, défice cai para 4,3%, salários crescem metade

O cenário macroeconómico que suportará o novo Orçamento do Estado de 2021, proposta que será entregue esta segunda-feira ao Parlamento, projeta uma recuperação da economia que, após uma violenta recessão de 8,5% este ano, deverá subir 5,4% no próximo ano, indica um documento obtido pelo Dinheiro Vivo com os grandes números finais assumidos pelo Ministério das Finanças.

O cenário diz que o défice deste ano deve ficar em 7,3% do produto interno bruto (PIB) e que em 2021 baixará para 4,3%, uma meta bem mais pessimista do que a do Conselho das Finanças Públicas ou CFP (a instituição com projeções mais recentes para 2021, divulgadas em setembro, que aponta para 3,2% de défice).

No entender do governo, o défice deve cair menos em 2021 porque o consumo das famílias vai ter uma retoma muito mais lenta (logo menos receita fiscal). Pelas contas das Finanças, o consumo privado aumenta 3,9% no ano que vem. A OCDE dizia 8,2%, o CFP dizia 6,9%.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O salário médio também vai contribuir para esse ambiente mais sombrio nas contas públicas. As Finanças estimam que a remuneração média por trabalhador suba 3,4%, mas que esse ritmo cai para metade (1,7%) em 2021.

Já a previsão das Finanças para o nível de desemprego é claramente mais otimista: depois de uma taxa de 8,7% da população ativa este ano, o fardo do desemprego alivia para 8,2%, diz o governo. Um número que fica muito aquém dos 9,6% da OCDE ou dos 8,8% do CFP.

A destruição de emprego deve chegar a 3,8% este ano e recupera apenas 1% no próximo ano.

No investimento, mesmo num ambiente profusamente marcado pela entrada de fundos europeus (espera-se), o governo está pouco confiante. Diz que o investimento total sobe 5,3% em 2021, menos do que projetam as outras instituições. Daí talvez a previsão mais recuada relativamente ao emprego.

Nas exportações é ao contrário. Depois de um colapso de 22% este ano, o Ministério das Finanças espera uma retoma de 10,9%. As importações também sobem, mas menos (7,2%) o que ajuda a manter a balança externa relativamente equilibrada.

A inflação de 2020, que acaba por determinar, em parte, o volume de alguns aumentos em 2021, fica-se nos 0,3%. No ano que vem, o governo projeta 0,9%.

Luís Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo