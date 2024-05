OE2024. As propostas perdidas se a votação ficar pelo caminho

O aumento das pensões no próximo ano está acautelado, mas o mesmo não se aplicará aos salários da função pública e até ao salário mínimo, caso a proposta do atual governo não entre em vigor a 1 de janeiro. Poderá também ficar sem efeito a redução do IRS, os benefícios para os jovens, a subida dos apoios sociais e o apoio às rendas.