OE2022 não prevê mais injeção de dinheiro para o Novo Banco

O Orçamento do Estado para 2022 não prevê uma verba para a nova injeção de capital pedida em Março deste ano pelo Novo Banco, de acordo com o documento entregue esta quarta-feira no Parlamento. Uma informação confirmada por Fernando Medina na conferência de imprensa de apresentação do OE2022 que está a decorrer.

"Tomámos muito boa nota do que o Fundo de Resolução transmitiu sobre o assunto e das palavras do governador do Banco de Portugal. Ficamos naturalmente satisfeitos com o facto de não irmos fazer nenhum novo pagamento relativamente ao dossiê Novo Banco. Estamos bastante satisfeitos. Repetirei as palavras do meu antecessor: Não, não está prevista nenhuma transferência para o Novo Banco", referiu o ministro das Finanças.

Leia mais no Dinheiro Vivo.