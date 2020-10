OE2021: alunos com entrada gratuita em museus e monumentos nacionais

Empresas com sede em paraísos fiscais excluídas de apoios anticovid

Previsto o reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira

A entrada em museus e monumentos nacionais será gratuita para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas histórico-artísticas e de turismo, património e gestão cultural, segundo versão preliminar da proposta do próximo Orçamento do Estado (OE).

De acordo com uma versão preliminar do OE 2021 a que a Lusa teve acesso, esta é uma das medidas de incentivo à investigação do património cultural.

"Estabelece-se a gratuitidade no acesso aos museus e monumentos nacionais para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas histórico-artísticas e de turismo, património e gestão cultural", lê-se no documento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para beneficiar da isenção, o estudante deve comprovar documentalmente a sua qualidade de estudante do ensino profissional e superior nas áreas previstas no número anterior.

O Governo entrega nesta segunda-feira no Parlamento a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

A proposta do OE 2021 é depois votada na generalidade no Parlamento a 28 de outubro, estando a votação final global marcada para 26 de novembro.