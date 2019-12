OE2020. Governo propõe IVA variável no consumo de eletricidade

Alojamento local no centro histórico de Lisboa e Porto vai pagar mais impostos

O Governo inscreveu na proposta do Orçamento do Estado para 2020 uma autorização legislativa para criar escalões de consumo de eletricidade. Segundo uma versão preliminar do documento, à qual o DN/Dinheiro Vivo teve acesso, a proposta prevê que os consumos mais baixos de energia fiquem sujeitos a taxas mais reduzidas de IVA.

