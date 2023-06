OCDE sugere redução da TSU para mitigar custos com aumento do salário mínimo

Seis anos adormecido, o polémico tema da redução das contribuições que as empresas pagam à Segurança Social pelos salários dos trabalhadores é agora despertado por sugestão da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE). Numa radiografia à economia portuguesa, publicada esta quinta-feira, a instituição considera que a subida continuada do salário mínimo tem agravado os custos laborais pelo que propõe "uma redução das contribuições patronais para a Segurança Social em relação aos trabalhadores com baixos salários, de forma a mitigar o impacto dos aumentos do salário mínimo", lê-se no Economic Survey sobre Portugal.

Neste momento a Taxa Social Única (TSU), suportada pelas entidades patronais, é de 23,75% sobre os vencimentos. Os trabalhadores contribuem com mais 11%.

Ora este é um dossiê muito sensível, que tem dividido patrões e sindicatos na mesa da concertação social. Em 2017, depois de duras negociações, a baixa da TSU para as empresas esteve para avançar, como medida compensatória do aumento do salário mínimo de 530 euros para 557 euros, mas acabou por cair pela mão do PCP e BE, na altura parceiros parlamentares do PS na designada geringonça, uma vez que os socialistas não tinham maioria absoluta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos, celebrado em outubro de 2022 entre governo, confederações patronais e a UGT - a CGTP ficou de fora -, não prevê um alívio das contribuições sociais.

Contudo, e face à evolução prevista da retribuição mínima mensal garantida, que deverá chegar aos 900 euros em 2026, sendo que o valor para este ano se fixou em 760 euros, mais 55 euros ou 7,8% face aos 705 euros praticados no ano passado, a questão já foi colocada pelo presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes.

Leia mais em Dinheiro Vivo