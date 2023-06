OCDE insiste na subida do IMI e critica baixa do IVA na restauração

Pela segunda vez, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) defende que Portugal deve aumentar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e a tributação sobre heranças, segundo o Economic Survey, divulgado esta quinta-feira. No último relatório, publicado em dezembro de 2021, a OCDE já tinha proposto um agravamento daqueles impostos.

"Os impostos sobre bens imóveis e impostos sucessórios são relativamente baixos, existindo potencial espaço para aumentos", lê-se no documento. Relativamente à tributação das heranças, esse imposto foi abolido em 2004 para os herdeiros legítimos.

Assim, herdeiros como cônjuges, filhos, netos, pais ou avós estão isentos, mas os restantes, como por exemplo irmãos ou sobrinhos da pessoa falecida, têm de pagar Imposto do Selo, correspondente a 10% dos bens herdados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação ao IMI, a OCDE assinala que "apenas representou 0,8% do PIB em 2021, sendo que o montante a cobrar depende do valor de referência do imóvel, do município, das características e rendimentos do agregado familiar".

Leia mais em Dinheiro Vivo