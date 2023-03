OCDE diz que "sistema judicial mais eficiente" poderia"aumentar confiança dos investidores"

A OCDE recomenda que "uma melhor regulação da atividade empresarial e um sistema judicial mais eficiente poderiam aumentar a confiança dos investidores" no mercado português e que as empresas requerem melhores serviços da Administração Pública.

Estas são algumas das conclusões do relatório "O Impacto do Quadro Regulatório no Investimento Estrangeiro em Portugal", da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta segunda-feira.

A organização reconhece que "Portugal melhorou as práticas de avaliação de impacto regulatório (RIA) e adotou mecanismos para facilitar a participação das partes interessadas na elaboração de atos legislativos e regulatórios nos últimos anos, por exemplo, através da introdução de avaliações de impacto concorrencial e do portal eletrónico ConsultaLEX".

Contudo, "os indicadores da OCDE mostram que Portugal está atrás dos países homólogos em ambas as áreas", lê-se no documento, em que são dados exemplos: "os documentos RIA não são disponibilizados em linha e a avaliação ex-post das regras existentes não é obrigatória".

Além disso, acrescenta, os investidores estrangeiros relatam dificuldades em compreender a regulamentação e em lidar "com mudanças súbitas na legislação em Portugal", aponta a OCDE.

O relatório destaca que "os longos processos judiciais podem também comprometer a atratividade de Portugal para o IDE, afetando igualmente os investidores nacionais".

Apesar de Portugal ter realizado reformas no sistema judicial e melhorado "a eficiência dos seus tribunais nos últimos anos", a "duração dos processos continua a ser longa, em comparação com os países homólogos, em especial nos tribunais administrativos", salienta a OCDE.

Por exemplo, uma em duas empresas em Portugal considera a duração dos processos judiciais um obstáculo "importante ou muito importante" (dados de 2022), lê-se no relatório, estimando-se em cerca de "dois anos e quatro meses o tempo necessário para resolver um caso num tribunal administrativo".

Ou seja, "um prazo sete vezes superior do que na Lituânia", destaca a OCDE.

Face a isto, a OCDE recomenda "utilizar mais amplamente as avaliações de impacto regulatório e envolver mais ativamente o setor privado na elaboração de legislação para garantir que a regulação cumpre o objetivo pretendido, evitando simultaneamente custos administrativos desnecessários para as empresas".

A OCDE refere ainda que as boas práticas aplicadas "no âmbito do processo de consulta recentemente desenvolvido para a definição das reformas em matéria de licenciamento das atividades comerciais podem ser generalizadas à elaboração de outras regulações relevantes ao domínio empresarial".

Recomenda também a continuação da redução da "duração dos processos judiciais, aumentando a digitalização nos tribunais, reforçando os recursos humanos em funções de apoio e fazendo uma utilização mais alargada dos mecanismos extrajudiciais".

No que respeita à melhoria dos serviços públicos, a OCDE reconhece o impacto positivo do programa Simplex, que reduziu encargos administrativos para as empresas, mas aponta que os investidores estrangeiros "continuam a considerar as interações com a administração pública portuguesa como onerosas em muitas áreas e pedem maior eficiência e qualidade de serviços pelas entidades administrativas".

Por isso, recomenda a simplificação dos procedimentos de licenciamento e autorização, "como o licenciamento industrial e as licenças de construção, entre outras, seguindo o exemplo das recentes alterações ao licenciamento ambiental".

Nesse sentido, é preciso também "garantir que as autoridades dispõem de capacidade para emitir licenças dentro dos prazos legais e tornar efetiva a aplicação da regra de aprovação tácita para aumentar a previsibilidade dos investidores".

Recomenda também a redução do tempo gasto e o ónus administrativo das empresas com o cumprimento das suas obrigações fiscais, "através de uma maior simplificação da tributação das sociedades, reforçando os serviços de informação e assistência e aumentando a digitalização na administração fiscal".

A OCDE defende ainda que é preciso "avaliar e racionalizar os incentivos fiscais ao investimento a fim de garantir que estes atingem os objetivos pretendidos sem acrescentar demasiada complexidade ao sistema fiscal".

Isso inclui ainda a promoção da sensibilização e a adoção "dos incentivos existentes para apoiar as transições ecológica e digital das empresas (incluindo incentivos à formação dos trabalhadores em competências digitais)".

De acordo com o relatório, "são precisos cerca de 90 dias para obter uma licença para operação de atividade comercial", ou seja, "mais do dobro do tempo requerido em países homólogos (2019)".

Por outro lado, o cumprimento das obrigações fiscais requer "234 horas de trabalho por ano, comparado com 50 horas na Estónia (2019)" e quase metade das empresas (47%) "consideram que a administração fiscal é um importante peso à atividade empresarial", contra 3% na Eslováquia.

Investimento direto estrangeiro reforça economia portuguesa e desenvolvimento

O investimento direto estrangeiro (IDE) "reforça a economia portuguesa e apoia o seu desenvolvimento", afirma a OCDE no relatório sobre o impacto do quadro regulatório em Portugal, apontando que as empresas estrangeiras são responsáveis por 25% do I&D.

"O investimento estrangeiro desempenha um papel importante na atividade económica e na criação de emprego em Portugal", lê-se no relatório.

Em 2020, adianta, "as empresas detidas por estrangeiros representavam apenas cerca de 2% das empresas em Portugal, mas empregavam 18% da mão-de-obra nacional e eram responsáveis por 28% do valor acrescentado total e 46% das exportações".

De acordo com a organização, ao integrar os produtores portugueses de bens e serviços nas cadeias de valor orientadas para a exportação, "as empresas estrangeiras ajudam os produtores nacionais a aceder a novos mercados e a melhorar a competitividade dos seus produtos".

Além disso, as empresas estrangeiras "contribuem para a qualidade do emprego e para a paridade de género". Isto porque empregam mais trabalhadores "altamente qualificados" do que as empresas portuguesas na maioria dos setores e "pagam salários mais elevados" do que as nacionais, prossegue a OCDE, referindo que no caso de profissões altamente qualificadas estes são "quase 7% superiores".

Por outro lado, pagam remunerações mais elevadas às mulheres do que as empresas portuguesas: "Em 2020, o salário mediano mensal das trabalhadoras em empresas estrangeiras era de 972 euros contra 796 euros nas empresas nacionais".

Acresce que, em muitos setores de atividade, as empresas estrangeiras "também empregam um número superior de mulheres em altos cargos executivos", sublinha.

A OCDE destaca também o papel das empresas estrangeiras na inovação e nos esforços de transição digital e ecológica.

"As empresas estrangeiras são responsáveis por 25% dos investimentos em I&D [Investigação & Desenvolvimento] em Portugal", aponta, referindo que "usam mais tecnologia digital de ponta do que as empresas nacionais", como é o caso da impressão 3D, robôs industriais, inteligência artificial (IA), entre outras tecnologias.

A formação de trabalhadores em tecnologias "é mais comum em empresas estrangeiras", sendo que 62% prestaram formação em tecnologias de informação e comunicação (TIC) aos seus funcionários, contra pouco mais de um terço (36%) das empresas portuguesas.

As energias renováveis "representaram 96% das fusões e aquisições internacionais no setor energético em Portugal entre 2012 e 2022 --- um forte contraste com a maioria das economias homólogas, onde a percentagem desse mesmo tipo de transações foi de 37%".

Regulação excessivamente restritiva é barreira a investimento direto estrangeiro

A OCDE alerta que um quadro regulatório "excessivamente restritivo pode constituir uma barreira" ao investimento direto estrangeiro.

"O quadro regulatório, na medida em que determina as condições de entrada bem como o funcionamento das empresas estrangeiras no país anfitrião, pode ser um fator limitador do investimento estrangeiro", adverte a OCDE.

Além das restrições explícitas ao IDE, "como as regras que limitam a participação de investidores estrangeiros no capital de empresas localmente constituídas, os fatores que moldam o ambiente empresarial geral de um país (por exemplo, as regras de licenciamento para o exercício de atividades económicas, a regulação fiscal, o sistema jurídico) podem às vezes impor desafios adicionais às empresas estrangeiras e influenciar indiretamente o IDE devido ao aumento não intencional dos custos de contexto para as empresas em relação a outros países", acrescenta a OCDE.

A organização recorda que estudos que fez "mostram que a eliminação dessas barreiras regulatórias pode ter impacto positivo no investimento".

No relatório, a OCDE adianta que "a redução de barreiras ao IDE pode aumentar a atividade" de investimento direto estrangeiro em Portugal "em mais 13% no número de transações de F&A internacionais "e em mais de 6% no número de projetos 'greenfield'".

Este é o impacto estimado da redução das restrições ao IDE em Portugal ao nível das economias mais abertas.

"Momento é oportuno" para intensificar esforços de atração de investimento direto estrangeiro

A OCDE considera que "o momento é oportuno" para Portugal "intensificar os esforços de atração de investimento direto estrangeiro.

"Portugal tem um dos níveis mais elevados de 'stock' de capital direto estrangeiro entre os países da OCDE (71% do PIB em 2021), mas o nível de investimento total (público e privado) em relação ao PIB continua a ser dos mais baixos da UE", lê-se no relatório.

A OCDE refere que, "tal como muitos outros países desenvolvidos, Portugal tem uma população em rápido envelhecimento e decréscimo, o que afetará a contribuição do fator-trabalho para o crescimento económico a longo prazo".

Ora, "em consonância com as prioridades estratégicas de Portugal para a próxima década, Portugal deveria envidar esforços no sentido de mobilizar mais investimento a fim de modernizar os setores da indústria transformadora e dos serviços e apoiar o crescimento da produtividade a longo prazo", recomenda.

Além disso, a OCDE defende que "Portugal também beneficiaria de um maior investimento em ativos TIC [tecnologias de informação e comunicação] por parte das empresas nos mais diversos setores económicos para sustentar a transição digital e manter a sua reputação como pólo de tecnologia e inovação".

Acresce que o IDE também pode "continuar a apoiar a transição de Portugal" para uma economia neutra em carbono até 2050.

De acordo com o relatório da OCDE, a invasão da Ucrânia pela Rússia "reforçou os potenciais benefícios de continuar a mobilizar o interesse dos investidores estrangeiros para o setor das energias renováveis em Portugal e para expandir a capacidade de produção de energias limpas".

Assim, além de "ajudar a enfrentar alguns dos desafios económicos" trazidos pela guerra, "os investidores estrangeiros podem também contribuir para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal, na sequência da pandemia de covid-19".

Face a isto, a OCDE considera que "o momento é adequado para prosseguir com reformas destinadas a aumentar a atratividade de Portugal em termos de IDE, uma vez que as reformas estruturais previstas no Programa de Reestruturação estão a ser delineadas em muitos domínios de intervenção".

OCDE defende reformas para facilitar entrada de investidores e tornar mercado de trabalho atrativo

A OCDE defende que reformas facilitam entrada de investidores e promovem a concorrência em "setores-chave" e recomenda medidas políticas para assegurar que o mercado de trabalho se mantém "atrativo para o investimento".

Apesar de Portugal ter um quadro regulatório "relativamente aberto" para o comércio exterior e o investimento estrangeiro, comparativamente a outros países da OCDE, "subsistem certas barreiras regulatórias em alguns setores de serviços que prestam apoio estratégico a tantos outros setores da economia, incluindo os prioritários para o Governo", salienta a OCDE.

Ora, o investimento estrangeiro em algumas profissões liberais, diz, "é atualmente limitado devido às restrições para a participação de profissionais não licenciados no capital das empresas e às limitações ao acesso dos profissionais estrangeiros à profissão".

Contudo, "uma reforma recentemente aprovada visa abrir a propriedade e a gestão dessas empresas a profissionais não licenciados, incluindo estrangeiros", mas os "obstáculos que subsistem nos serviços de transporte e logística, como certos requisitos em relação ao transporte rodoviário de mercadorias que vão além aos requisitos exigidos a nível da UE [União Europeia], as limitações à cabotagem marítima por navios que arvoram pavilhão estrangeiro e a adjudicação não competitiva de concessões de serviços portuários auxiliares, podem restringir a concorrência nestas atividades e afetar" empresas nacionais e estrangeiras em setores a jusante, sublinha.

Por exemplo, "nas alfândegas, os investidores citam obstáculos práticos, tais como os limitados horários de abertura das alfândegas nos portos, requisitos excessivos de documentação e o grau insuficiente de digitalização dos procedimentos".

A OCDE faz quatro recomendações, entre as quais "implementar rapidamente a reforma que permita o investimento em empresas de serviços profissionais por profissionais não licenciados, incluindo investidores estrangeiros".

Defende por isso a "revisão dos estatutos das associações profissionais como parte do processo de implementação", o qual "constitui uma oportunidade para abordar também outros obstáculos à entrada de profissionais estrangeiros".

Recomenda também o levantamento dos obstáculos nos setores dos transportes e da logística para aumentar a competitividade: "Por exemplo, abrir o mercado de cabotagem marítima a navios de pavilhão estrangeiro e adotar regras mais favoráveis à concorrência para a adjudicação de concessões de serviços portuários auxiliares, a fim de alinhar o quadro regulamentar com os países da UE mais abertos".

A promoção da eficiência dos procedimentos aduaneiros e "ponderar a possibilidade de suprimir a obrigação das empresas estrangeiras, que exercem atividades durante mais de um ano no país, de designar um representante legal residente em Portugal a fim de facilitar as vendas digitais transfronteiras de empresas estabelecidas no estrangeiro" são outras duas recomendações.

No que diz respeito às medidas políticas necessárias para assegurar que o mercado de trabalho continua a ser atrativo para o investimento, a OCDE faz três recomendações.

A primeira é "sensibilizar os investidores para os incentivos à formação dos trabalhadores, nomeadamente em competências e tecnologias digitais", reforçando "o alinhamento dessa formação com as necessidades das empresas e os objetivos estratégicos de Portugal".

A melhoria da "eficiência da autoridade responsável pela imigração" tendo em vista "facilitar a contratação de talentos não pertencentes ao EEE [Espaço Económico Europeu], por exemplo através do recurso a ferramentas digitais e da afetação de mais recursos ao tratamento de pedidos", é outras recomendações.

Sugere ainda a continuidade dos "esforços para reduzir a dualidade do mercado de trabalho através de uma maior redução do fosso existente entre contratos de duração indeterminada e contratos temporários".

A OCDE recomenda "considerar a possibilidade de aumentar a flexibilidade, tornando os despedimentos baseados no desempenho de trabalhadores com contratos de duração indeterminada uma possibilidade efetiva, como é feito na maioria das economias de referência, continuando a assegurar uma forte proteção contra os despedimentos injustos".

O relatório da OCDE compara o quadro regulatório para o investimento em Portugal com um grupo de economias europeias homólogas, identifica eventuais entraves ao investimento e avalia em que medida um ambiente de negócios mais favorável pode ajudar a atrair mais Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para o país. Além disso, propõe uma série de reformas que o Governo de Portugal poderia considerar para aumentar o nível de IDE na economia.