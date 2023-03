OCDE defende mais aumentos das taxas de juro na zona euro e EUA

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) defendeu esta sexta-feira, na atualização das previsões económicas, mais aumentos das taxas de juro em muitas economias, incluindo na zona euro e nos EUA, e que as medidas de apoio se tornem focadas para os mais vulneráveis.

Na atualização das previsões económicas intercalares divulgadas hoje, cujo relatório se intitula "Recuperação frágil", a OCDE considera que "a política monetária precisa permanecer restritiva até que haja sinais claros de que as pressões na inflação subjacente sejam reduzidas de forma duradoura".

"Ainda são necessários mais aumentos nas taxas de juros em muitas economias, incluindo os Estados Unidos e a zona euro. Com a inflação 'core' a recuar lentamente, é provável que as taxas de juros continuem altas até meados de 2024", assinala.

Assim, prevê que as taxas de juro atinjam o pico entre 5,25%-5,5% nos Estados Unidos, 4,75% no Canadá e 4,25% na zona euro (taxa principal de refinanciamento) e no Reino Unido.

"O declínio projetado da inflação nos próximos dois anos pode permitir uma leve flexibilização da política monetária em algumas economias em 2024, principalmente naquelas em que o ciclo de aperto já está próximo de ser concluído", antecipa.

A OCDE disse ainda que o apoio orçamental para mitigar o impacto dos altos preços dos alimentos e da energia precisa de se tornar mais focado nos mais vulneráveis, argumentando que um melhor direcionamento e uma redução "oportuna" dos apoios gerais "ajudariam a garantir a sustentabilidade orçamental, preservar os incentivos para reduzir o uso de energia e limitar a procura.

Defende ainda os esforços para reformas e o reforço da cooperação internacional para ajudar a superar a insegurança alimentar e energética.

OCDE mais otimista vê agora zona euro a crescer 0,8% em 2023 e 1,5% em 2024

A OCDE espera que a redução dos preços da energia e da inflação se reflita no crescimento da zona euro, prevendo que o PIB aumente dos 0,8% que aponta para 2023 para quase o dobro em 2024. A organização está mais otimista sobre as previsões da economia dos países da moeda única face ao relatório de novembro.

A organização com sede em Paris prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro de 0,8% este ano, mais 0,3 pontos percentuais (pp.) do que anteriormente, e de 1,5% em 2024.

"O crescimento na zona euro também será lento em 2023, mas os benefícios dos preços de energia mais baixos e a queda da inflação devem ajudar o ritmo de crescimento a melhorar gradualmente, deixando o crescimento médio anual em 2024 quase o dobro dos 0,8% projetados em 2023", assinala no relatório.

A OCDE tira também a Alemanha do 'radar' de possível recessão, já que prevê um crescimento de 0,3% este ano (mais 0,6 pp. do que em novembro) e de 1,7% em 2024 (mais 0,2 pp. do que antes).

A atualização intercalar não inclui previsões para Portugal, mas para Espanha - um dos principais parceiros comerciais do país - a instituição revê em alta de 0,4 pp. a perspetiva para este ano e mantém inalterada em 2024: vê a economia espanhola a crescer 1,7% em 2023 e 2024.

Para França aponta um crescimento de 0,7% em 2023 e de 1,3% em 2024, mais 0,1 pp. em ambos os casos face a novembro, e para Itália de 0,6% este ano (mais 0,6 pp.) e 1% em 2024 (previsão inalterada).

OCDE melhora crescimento do PIB mundial para 2,6% este ano e 2,9% em 2024

A OCDE melhorou ligeiramente as perspetivas de crescimento mundial para 2,6% este ano e 2,9% em 2024, face ao anterior relatório, contudo, alertou que continua moderado e a refletir o aperto da política monetária. A organização está mais otimista sobre as perspetivas deste para este ano face ao relatório de novembro, mas admite que o crescimento em 2022 foi mais fraco do que o esperado no início do ano passado.

A OCDE prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) global desacelere de 3,2% em 2022 para 2,6% este ano, uma revisão em alta de 0,4 pontos percentuais (p.p.), e para 2,9% em 2024, mais 0,2 p.p. do que antes".

No relatório, a organização assinala que o crescimento global desacelerou para 3,2% em 2022, muito abaixo das expectativas no início do ano passado, devido ao impacto da guerra na Ucrânia, da crise do custo de vida e da desaceleração na China, mas destaca que existem sinais de melhoria da atividade no arranque de 2023.

Ainda assim, realça que se prevê que o crescimento global deverá permanecer "abaixo das taxas de tendência em 2023 e 2024", com "o endurecimento da política a continuar a fazer efeito".

"No entanto, uma melhoria gradual é projetada durante 2023-24, à medida que diminui a pressão sobre as receitas devido à elevada inflação", refere, dando nota de que "o crescimento global projetado ao longo de 2023-24 seria mais fraco do que em qualquer período de dois anos desde a crise financeira global, excluindo a queda no início da pandemia".

Entre as principais economias mundiais, a OCDE aponta para que crescimento do PIB nos Estados Unidos desacelere de 2,1% em 2022 para 1,5% em 2023 e 0,9% em 2024, à medida que a política monetária modera as pressões na procura.

Para a zona euro, projeta um crescimento de 0,8% em 2023, antes de avançar 1,5% em 2024, à medida que os efeitos dos altos preços da energia diminuírem.

Já para a China prevê uma expansão do PIB de 5,3% este ano e 4,9% em 2024, enquanto para as economias do G20 estima um crescimento de 2,6% este ano e de 2,9% em 2024.

Numa avaliação global, a OCDE considera que os riscos se tornaram ligeiramente mais equilibrados, mas continuam inclinados para o lado descendente.

A incerteza sobre o curso da guerra na Ucrânia e o seu impacto é uma preocupação importante, assumida pela organização, que aponta também para a dificuldade de avaliar o impacto das alterações da política monetária, que "pode continuar a expor vulnerabilidades financeiras de dívida elevada e avaliações de ativos, bem como segmentos específicos do mercado financeiro".

Identifica ainda como risco que "pressões nos mercados globais de energia também podem reaparecer, levando a novos picos de preços e inflação mais alta".