Nuno Fazenda: "Consumidores estão mais atentos e serão os primeiros a ver se IVA zero está a ser aplicado"

Dentro de três dias chega às prateleiras dos supermercados o IVA zero. Há produtos que têm registado aumentos de preço desde que a medida foi anunciada, mas Nuno Fazenda garante que a ASAE está no terreno a fiscalizar o comportamento dos retalhistas.



O secretário de Estado acredita no "compromisso" e na "boa fé" dos parceiros que assinaram o acordo e está confiante que a poupança chegará aos bolsos das famílias a partir da próxima semana. Já para as empresas assegura que serão lançados, nos próximos dias, os avisos para a linha de 400 milhões de euros para incentivos à inovação produtiva e que terá também uma fatia a fundo perdido.



No turismo, afiança que estão a ser feitos esforços para evitar o caos nos aeroportos no verão, com um grupo de trabalho a afinar agulhas para uma melhor gestão dos fluxos turísticos. À ANA foi pedido um plano de investimentos para as obras na Portela, que deverá chegar dentro de um mês.



Na próxima terça-feira entra em vigor o IVA Zero e somam-se as queixas sobre os aumentos dos preços nos supermercados. A poupança esperada com esta medida pode estar em risco?

A taxa de inflação geral em janeiro nos bens alimentares chegava aos 21%. Houve, por isso, a necessidade de agir. Foi possível estabelecer um acordo entre o governo, a distribuição e a produção e temos confiança que permitirá estabilizar e reduzir os preços dos bens alimentares.



Mas há riscos para que essa medida não seja efetivada?

Riscos há sempre, mas temos confiança no compromisso coletivo que foi feito, com o esforço e a mobilização de várias partes. Com este compromisso firme acreditamos que podemos todos caminhar para termos preços mais acessíveis para os consumidores e também para promover uma economia mais saudável.



A ASAE vai ser responsável por monitorizar os preços. Como será a atuação da entidade e que consequências poderão advir deste trabalho?

Foi criada uma comissão de acompanhamento e ficou estabelecido que a ASAE assegurará a fiscalização dos preços dos bens alimentares. Mas mais do que as competências que a ASAE tem vindo a exercer, há um trabalho colaborativo e de cooperação nesta comissão. Há uma partilha de dados, de informação, para que também possamos todos contribuir.



Os organismos de fiscalização já têm uma lista com os preços atualmente em vigor para que depois seja possível confrontar os operadores de mercado com os valores aplicados a partir de dia 18?

A ASAE tem vindo a fazer um trabalho de análise sistemática desde janeiro de 2022 a um conjunto de bens alimentares e temos conseguido acompanhar a evolução de preços, a que também se somam outras análises de diferentes instituições, tal como a Deco. A ASAE está no terreno a fazer o trabalho de análise e sistematização para que a partir de dia 18 caminhemos para a aplicação da medida de eliminação do IVA e com reforço da transparência. Todos farão o que lhes compete e a ASAE também fará o seu trabalho no contexto da fiscalização.



A Deco defende que o governo deveria ter assumido um compromisso no sentido de estabelecer um valor de referência ou um pacto de não aumento dos preços neste cabaz de alimentos. O executivo poderia ter ido mais longe no desenho desta medida?

Este modelo que foi adotado é mais inovador em relação a França e a Espanha e conjuga vários instrumentos de apoio. São medidas na direção certa e são complementadas com a parceria com outros atores, nomeadamente com a produção e a distribuição.



Mas como estão a ser tratadas as denúncias sobre o aumento dos preços dos retalhistas?

Partimos de um pacto que não é só de estabilização e de redução de preços, mas é também de compromisso, confiança e boa-fé. Nalguns casos poderão existir situações adversas e externas que os próprios produtores e distribuidores também possam não conseguir acomodar, mas estamos todos a correr para que isso aconteça. Não deixará de haver fiscalização, ela existe e temos as instituições próprias para o efeito.

Quais serão as consequências dessa fiscalização?

São as que decorrem da lei e que serão aplicadas. Mas há um ponto muito importante que visa o próprio escrutínio público. Os consumidores estão mais bem informados, são mais exigentes, estão mais atentos e isso é bom, porque também permitirá aferir se estamos a aplicar bem todo o compromisso estabelecido. As empresas têm preocupações com a imagem e potenciais danos de reputação, porque os consumidores vão aos supermercados e são os primeiros a ver se está a ser aplicado.

