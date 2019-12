Nunca os depósitos bancários renderam tão pouco: 0,08%.

"Os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 148,0 mil milhões de euros no final de outubro", mantendo o valor registado no final de setembro, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

Também a taxa de juro média dos novos depósitos das empresas para o mesmo prazo também atingiu um novo mínimo de sempre nos 0,08%.

As taxas de juro irão permanecer mais baixas durante mais tempo devido à revisão em baixa das projeções de crescimento económico na área do euro e de persistência da inflação abaixo do objetivo. O BCE anunciou em setembro de 2019 um pacote de medidas de estímulo monetário. A redução das taxas de juro de médio e longo prazo indica que a Euribor só deverá retomar valores positivos num horizonte mais largo.

