Número de desempregados inscritos nos centros de emprego sobe 29,6% em dezembro

De acordo com o IEFP, no final de dezembro, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 402 254 desempregados. Este número representa 69% de um total de 582 926 pedidos de emprego.

Em dezembro, o desemprego registado aumentou em todas as regiões, com destaque para o Algarve (60,8%) e Lisboa e Vale do Tejo (41,1%).