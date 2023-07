Número de desempregados incritos no IEFP é o mais baixo de sempre no mês de junho

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do país voltou a cair pelo quinto mês consecutivo e nunca foi tão baixo num mês de junho. No sexto mês do ano, estavam 277 742 pessoas inscritas nos centros de emprego, uma queda de 2,8% face ao mês de maio e um recuo homólogo de 1,7%, revelam os dados divulgados esta quinta-feira, 20, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Contas feitas, no período em análise, verificou-se uma redução de 8133 pessoas inscritas nos centros de emprego face a maio e de menos 4711 pessoas em comparação com junho de 2022.

