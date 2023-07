Novos dados elevam para 77 mil número de famílias em casas indignas

Há pelo menos 77 mil famílias no país a viver em casas sem condições. Este número, que poderá ainda aumentar, resulta do levantamento efetuado por 258 municípios, entre os 308 existentes em território nacional, que estão a desenvolver Estratégias Locais de Habitação, no âmbito do programa 1.º Direito.

Os dados foram revelados ontem pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves, em audição regimental na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, e refletem a existência de mais de 10 mil famílias face ao levantamento apresentado em abril passado, quando se identificaram cerca de 66 mil. Representam também quase o triplo dos agregados relativamente ao quadro apontado pelo governo quando criou o programa de habitação para pessoas com evidentes carências habitacionais, em 2018. Na altura, estavam sinalizadas 26 mil famílias.

Até agora, foram entregues 1400 casas e estão em obra ou em fase de iniciar construção 7500 fogos, revelou Marina Gonçalves aos deputados. Recorde-se que o programa 1º Direito tem uma verba alocada de 1200 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, que terá de ser aplicada até 2026. Contudo, este montante só irá responder às necessidades das 26 mil famílias identificadas em 2018.

O processo está em marcha, mas ainda nem a meio chegou. O governo prevê entregar até ao fim deste ano mais 1300 fogos, o que somando aos já entregues e aos que estão em fase de desenvolvimento resulta numa solução para 10 200 famílias. A governante já fez saber que haverá "outros instrumentos" para o que não for concretizado até 2026, sem contudo materializar quais serão os recursos.

10 mil candidatos

Na ocasião, a ministra da Habitação relevou também a existência de "mais de 10 mil" candidatos ao concurso de abril do Porta 65, ainda em fase de análise. Este programa destinava-se a apoiar os jovens no pagamento da renda, mas foi entretanto alargado a pessoas com contrato de arrendamento que comprovem uma quebra de rendimentos superior a 20% ou famílias monoparentais.

No capítulo do arrendamento, Marina Gonçalves adiantou que serão assinados "nas próximas semanas" os primeiros contratos do programa Arrendar para Subarrendar. Nesta medida do pacote Mais Habitação, o Estado assume o arrendamento de imóveis privados - casas devolutas e prontas a habitar - para depois subarrendar essas habitações a famílias com taxas de esforço máximas de 35%. As casas serão arrendadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Já sobre os inquilinos com taxas de esforço com a renda acima de 100% e cujos apoios estão a ser recusados, a governante reafirmou que esses casos irão ser reavaliados com base no IRS de 2022. Estas candidaturas estavam a ser analisadas à luz dos rendimentos de 2021. Segundo a ministra, estas situações vão ser alvo de uma segunda avaliação, agora que terminou a campanha do IRS referente aos ganhos do ano passado. "Por isso, há uma parte [das famílias] que não recebeu o apoio e vai receber", precisou. Neste momento, o apoio chega a 185 mil agregados - nos quais se incluem os que têm taxas de esforço acima de 35%, mas inferiores a 100%.

Marina Gonçalves admitiu também que há cerca de 28 mil pessoas que não receberam ainda o apoio devido ao IBAN não estar atualizado ou fiabilizado junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, e que são neste momento cerca de 28 mil. Há a contabilizar outras 20 mil famílias cujo apoio não supera os 20 euros e que, por isso, é apenas pago semestralmente, sendo o primeiro pagamento (com retroativos a janeiro) efetuado este mês.

Forte oposição

Um dos pontos críticos da audição foi o Alojamento Local (AL). Os deputados do PSD, Chega e Iniciativa Liberal voltaram a afirmar que as medidas previstas no Mais Habitação, programa que está em discussão na especialidade e deverá ser submetido a votação global antes do final do corrente mês, vai "destruir o Alojamento Local". Pelo PSD, Topa Gomes considerou as propostas do governo para o AL "uma violência enorme" e lamentou a falta de um diagnóstico prévio. Filipe Melo, do Chega, acusou o executivo de "andar à procura de migalhas" e de comprometer o futuro de um negócio que dá emprego a milhares de famílias.

"É muito difícil acreditar que não existe uma perseguição específica aos pequenos empresários do Alojamento Local", disse por sua vez o deputado da IL Carlos Guimarães Pinto. "A senhora ministra é ministra da Habitação de Portugal, não é vereadora da Habitação de Lisboa ou do Porto", notou, criticando a aplicação "cega" da contribuição extraordinária e defendendo exceções para os territórios onde o AL é residual.

Marina Gonçalves rejeitou que o governo tenha adotado "uma suspensão cega". O que fez foi criar um incentivo, dependente da "vontade" e não de uma obrigação, para que o AL participe na resposta à crise habitacional. Segundo disse, "não estamos numa batalha contra o Alojamento Local, estamos a priorizar a habitação, o que obriga a escolhas difíceis de fazer".Com Lusa

Sónia Santos Pereira é jornalista do Dinheiro VIvo