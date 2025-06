Novo regime permite a estudantes carenciados entrada em 80% dos cursos mais disputados

Ao analisar os 30 cursos com as médias mais elevadas na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, verifica-se que, em 24 desses, a nota do último colocado do contingente especial é igual ou inferior à do último colocado pelo regime geral de acesso. Tal significa que, não existindo este contingente, os alunos carenciados não teriam acesso aos cursos mais disputados.