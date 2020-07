Novo Banco vendeu 13 mil imóveis e foi compensado pelo Estado pelas perdas

O Novo Banco vendeu 13 mil imóveis do portefólio Viriato - um negócio que anunciou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários a 10 de outubro de 2018 - a um fundo de investimento com sede nas ilhas Caimão, cuja identidade dos proprietário é desconhecida. O próprio banco financiou o fundo de investimento na compra dos imóveis, um negócio que gerou perdas, que foram compensadas pelo Fundo de Resolução.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal Público, que dá conta que os 5.552 imóveis e 8.791 frações foram vendidas por 364 milhões quando estavam avaliados, nas contas do banco, por 631 milhões de euros. "Uma pechincha", criticou, em março de 2019, a deputada Helena Roseta, que defendia que, aquele preço, o imobiliário não estratégico do Novo Banco deveria ficar na posse do Estado.

O prejuízo contabilístico deste negócio no balanço da instituição, presidida por António Ramalho, foi coberto pelo Fundo de Resolução que, lembra o Público, se compromete a injetar dinheiro sempre que as contas do Novo Banco fiquem ameaçadas.

Segundo o jornal, este foi o maior negócio imobiliário realizado em Portugal nos últimos anos e o segundo maior da Península Ibérica.

