Novo Banco vai "responder aos desafios e apoiar as empresas"

Até setembro, o Novo Banco registou lucros superiores a 428 milhões de euros, mantendo a trajetória de resultados positivos verificada já em 2021, quando 154 milhões de ganhos no período homólogo. "Temos uma qualidade de balanço que é hoje muito diferente", assegurou o administrador Luís Ribeiro durante o debate que junta os principais bancos nacionais na Money Conference 2022.

Luís Ribeiro acredita que a situação é semelhante para os diferentes players do setor, sublinhando a ideia do CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, que defende que os bancos serão parte da solução na crise que se avizinha. "É um caminho longo que não começou agora [de resposta aos desafios da economia]. Desde 2008 que temos tido desafios atrás de desafios", assinala o CCO do Novo Banco.

"Todos os bancos farão parte da solução, mas o Novo Banco fará parte da solução e tem hoje a sua atividade estritamente [focada] em Portugal", aponta.

