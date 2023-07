Novo Banco sobe lucro para 373,2 milhões de euros no primeiro semestre

O Novo Banco alcançou lucros de 373,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, somando 106,4 milhões, isto é, mais 39,9%, face ao igual período no ano passado, o que significa que a instituição presidida por Mark Bourke já soma mais de metade do resultado líquido alcançado em todo o exercício passado.

"Apresentamos mais um período de forte desempenho comercial e financeiro, com um crescimento contínuo do negócio, sólidos rácios de liquidez e uma sustentada geração de capital", comenta o CEO, citado no comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o gestor, as expectativas continuam a ser superadas, com o negócio a beneficiar da subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

A margem financeira, precisamente a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, quase duplicou (95,5%) para 524 milhões de euros até junho, traduzido uma melhoria de 256 milhões em relação o primeiro semestre de 2022. Este crescimento terá sido possibilitado "pela melhoria da taxa de juro média dos ativos e de um menor aumento do custo dos recursos financeiros".

Já as comissões bancárias cobradas aos clientes por serviços prestados e produtos oferecidos renderam ao banco cerca de 145,4 milhões de euros nestes seis meses. O montante obtido nesta rubrica conheceu um decréscimo homólogo de 900 milhões (-0,7%).

Olhando para as contas, o produto bancário comercial - que engloba a margem financeira, comissões a clientes, resultados de operações financeiras e outros resultados de exploração - ascendeu aos 669,4 milhões de euros, até junho, refletindo uma subida de 62,3%, que compensou "o efeito da inflação e do investimento na melhoria dos processos do banco".

Tal otimização dos processos levou a que os custos operativos do Novo Banco registassem um aumento de 7,8% face ao primeiro semestre de 2022, totalizando os 225,1 milhões de euros, ou seja, mais 16,3 milhões. A despesa com pessoal, em concreto, subiu 7,8%, para 120,6 milhões de euros.

Fuga nos depósitos estanca entre abril e junho

Se até março a tendência observada nos depósitos era de descida, a partir de abril o cenário mudou, com o banco liderado por Mark Bourke a ver subir 2,5% as poupanças guardadas pelos clientes nos seus cofres, em resultado do "crescimento da quota de mercado". Ainda assim, os 28,2 mil milhões de euros somados até junho ficam 0,6% abaixo do valor do período homólogo.

Já a carteira de crédito a clientes totalizou 25,8 mil milhões de euros, uma diferença de 0,7% em relação ao primeiro semestre do ano transato, "com os empréstimos a empresas estáveis, mas ligeiramente superiores se considerado exposição a papel comercial, e crédito habitação e consumo também a registar um desempenho positivo".

No final de junho de 2023, o crédito concedido a empresas representava 55% do stock, o crédito habitação 39% e o crédito ao consumo e outros 6%

Sobre a atividade creditícia, a instituição financeira destaca ainda a estratégia de apoio ao tecido empresarial nacional, salientando que "tem sido transversal a todos os setores e a todas as empresas, com um foco especial nas PME [Pequenas e Médias Empresas] exportadoras e nas empresas que incorporam inovação nos seus produtos, serviços ou sistemas produtivos."

