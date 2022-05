Novo Banco duplica lucros para 142,7 milhões no primeiro trimestre

Lisboa, 25/10/2021 -Apresenta‹o da nova imagem do Novo Banco. novobanco. Na imagem a nova imagem do banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens)

O Novo Banco duplicou os lucros para 142,7 milhões de euros no primeiro trimestre, que comparam com os lucros de 70,7 milhões de euros do mesmo trimestre do ano passado, foi hoje anunciado.

A instituição considerou, na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o "desempenho da atividade está em linha com as expectativas, apresentando pelo quinto trimestre resultados positivos".

No primeiro trimestre deste ano, a margem financeira totalizou 133,5 milhões de euros (-8,4% vs primeiro trimestre de 2021), "refletindo a estabilidade nas linhas do negócio bancário (empresas e particulares), e o efeito das emissões de dívida sénior em 2021 e das taxas de juro negativas nas aplicações do mercado monetário".