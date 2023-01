Novo Banco aprova aumento salarial de 4% para colaboradores

O Novo Banco aprovou o aumento salarial de 4% para todos os seus colaboradores no ativo para mitigar o efeito do aumento da inflação e das taxas de juro, anunciou a instituição esta terça-feira. Este aumento será aplicado ao salário base e processado já no dia 23 de janeiro.

A instituição mantém as negociações sindicais e entendeu fazer desde já esta antecipação aos seus colaboradores.

Esta iniciativa complementa o pacote lançado em dezembro de 2022 que incluiu o apoio extraordinário de 500€ para os colaboradores com rendimentos brutos anuais abaixo de 30.000€ de 250€ para rendimentos acima desta quantia; uma linha de crédito para apoio a situações de stress financeiro, a possibilidade de antecipar 50% do subsídio de natal de 2023 e a flexibilização dos prazos de amortização do crédito habitação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estas medidas reforçam o compromisso do novobanco em continuar a encontrar as soluções mais equilibradas para os desafios que surgem diariamente ao banco e aos seus colaboradores", afirma o banco.