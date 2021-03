Nova de Lisboa. Vem aí uma cidade de inovação em Almada com 800 milhões de investimento

São mais de 100 hectares e 4 km2 de Innovation District. "Será verdadeiramente uma cidade da inovação e de harmonia entre cultura, tecnologia, conhecimento e a natureza (um quarto da área serão espaços verdes) com uma proximidade maior às praias (vão ficar a 10 minutos pelo metro do superfície) e a Lisboa, com novas e melhores ligações fluviárias no Porto Brandão, com o aeroporto a ficar a 20 minutos".

Foi assim que um claramente entusiasmado vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, José Ferreira Machado, definiu o projeto, que começou por ser apresentado por Inês de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, que disse que este é o grande projeto para os próximos anos.

O projeto nas áreas circundantes do atual campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova de Lisboa irá estender-se pelas zonas do Monte da Caparica e Porto Brandão e é uma iniciativa liderada pela Nova de Lisboa com apoio do município local e de "vários investidores estrangeiros e nacionais".

João Tomé é jornalista do Dinheiro Vivo