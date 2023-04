Nerlei tem candidatura de 7 milhões para ajudar cerca de 100 empresas

A Associação Empresarial da Região de Leiria (Nerlei) submeteu uma candidatura aos projetos conjuntos de internacionalização das PME de cerca de sete milhões de euros, para o período 2023 a 2025. O objetivo é envolver cerca de 100 empresas na participação em feiras e missões empresariais aos países do centro da Europa, mas com uma atenção especial também aos Estados Unidos e Canadá. Um valor "muito expressivo", admite o diretor executivo da associação, que aguarda "com expectativa" a aprovação do projeto para perceber "o nível de corte" a que será sujeito.

"Admito que [o corte] seja relevante", diz Henrique Carvalho, salientando que a candidatura foi já submetida na fase final do PT 2020 e na transição para o novo quadro comunitário. De qualquer forma, lembra que se trata de uma candidatura que abrange dois anos e a participação conjunta e representação na feira Ambiente, de Frankfurt, no referido período. O disparar dos custos de participação em feiras tem sido uma preocupação e obrigou mesmo a alterar algumas das iniciativas previstas.

"Fizemos todas as feiras a que nos tínhamos proposto fazer, mas os custos de participação unitária por empresas foram maiores do que o previsto na candidatura, por causa dos espaços e dos stands. Os preços aumentaram muito por causa dos materiais e das cadeias logísticas e tivemos que gerir isso. Acabámos por ter um nível de execução, em termos financeiros, expressivo nas atividades relacionadas com as feiras, porque tivemos muitas empresas a participar, e tivemos que deixar cair uma ou outra ação", explica o responsável.

Henrique Carvalho fala num balanço "extremamente positivo" do projeto International Business 2021-2023, que teve um investimento elegível total de 2,451 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento da competitividade e capacidade exportadora de 85 pequenas e médias empresas das fileiras Casa e TICE (tecnologias de informação, comunicação e eletrónica). Alemanha, Emirados Árabes Unidos (EAU), Estados Unidos da América (EUA), Reino Unido, Marrocos, Suécia, Polónia e França foram os mercados-alvo, sendo que o projeto termina no final de junho e "vai acabar com uma taxa de execução excelente", garante.

O foco na área digital já constou deste programa, que agora está a terminar, mas é substancialmente intensificado no próximo, que aguarda aprovação. "Ajudar as empresas a competir, em termos internacionais, com base em sites de vendas online mais adaptados e através da presença em marketplaces específicos vai ser uma linha importante da nossa ação nos próximos dois anos", garante Henrique Carvalho.

Outra das apostas da associação tem sido no apoio às empresas extra projetos conjuntos, seja no trabalho de identificação, à priori, de potenciais parceiros nos mercados externos, "ajudando-as, através de redes internacionais, a perceber quais os clientes que podem ter mais interesse para os seus produtos", seja no acompanhamento posterior dos contactos e potenciais encomendas.

"Os dados mostram-nos que há em Portugal apenas 20 mil empresas exportadoras para os mercados extracomunitários e que, dessas, só cerca de metade é que o faz continuadamente durante mais do que cinco anos seguidos. Sendo que 80% das exportações são feitas por mil empresas. Há pouca experiência ainda estruturada e continuada em vendas para os mercados de fora da União Europeia", defende o dirigente que, no entanto, reconhece que a falta de financiamento comunitário para estas ações de prospeção prévia e de acompanhamento posterior é um entrave. Das 85 empresas que participaram no projeto conjunto, só cerca de uma dezena estão a tirar partido dos serviços e valências que a Nerlei coloca ao seu dispor.

A análise ao impacto dos projetos conjuntos de internacionalização da Nerlei nos últimos anos apresenta dados interessantes. Permite, por exemplo, saber que, as 180 empresas que participaram nestes projetos, entre 2015 e 2019, foram responsáveis pela criação de 1383 novos postos de trabalho, elevando o total para mais de nove mil trabalhadores. Só as pequenas empresas reforçaram em 23% os seus quadros de pessoal.

No mesmo período, o volume de negócios das empresas em causa aumentou em 121 milhões de euros para quase 700 milhões no total, sendo que o crescimento foi de 18,9% nas micro empresas, de 34,8% nas pequenas e de 18% nas médias empresas.

E as vendas nos mercados internacionais cresceram quase 12%, correspondentes a mais 38 milhões de euros faturados além-fronteiras. No total, foram quase 363 milhões de euros que as empresas envolvidas exportaram. Os maiores ganhos foram registados pelas micro e pequenas empresas, com incrementos de 89,7% e de 37,7%, respetivamente.

