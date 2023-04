Negócio das caravanas explode à boleia de estrangeiros

Trocar os quartos de hotel por uma autocaravana é uma opção que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. A flexibilidade e a liberdade de viajar com a casa às costas, sem ter de cumprir os horários de check in e check out, está a tornar-se numa nova tendência de fazer turismo. Em apenas três anos, o negócio das autocaravanas quase triplicou em Portugal. Segundo a Yescapa, plataforma de aluguer deste tipo de viaturas, em 2022 foram realizadas oito mil viagens no país, um aumento de 166% face ao pré-pandemia e um avanço de 40% em relação a 2021.

Os estrangeiros foram quem mais contribuiu para o crescimento do negócio, sendo responsáveis por 45% das viagens compradas. Os alemães, os franceses, os espanhóis e os italianos são os principais mercados emissores neste segmento, mas os portugueses têm vindo também a ganhar expressão.

"Portugal tem-se consolidado nos últimos anos como um dos países preferidos para a prática, e um dos mercados com mais procura como destino turístico na Yescapa. Os principais motivos que levam os estrangeiros a escolher Portugal é o clima ameno, que permite viajar em qualquer altura do ano, a forma geográfica do país que oferece aos viajantes a possibilidade de se deslocarem facilmente, a gastronomia e o preço atrativo, quando comparado com outros países europeus", explica a country manager da Yescapa Portugal, Maria Liquito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos próximos meses a procura irá continuar a subir e espera-se um novo recorde de alugueres este ano. "Prevemos que este ano de 2023 o crescimento seja de 30% face ao ano anterior. Em Portugal, temos mais de mil veículos disponíveis para alugar, mas se mais existissem disponíveis em determinados períodos do ano, como no verão, mais seriam alugados", explica.

" Em Portugal, temos mais de mil veículos disponíveis para alugar, mas se mais existissem disponíveis em determinados períodos do ano, como no verão, mais seriam alugados."

Maria Liquito adianta que no ano passado o número de veículos inscritos na plataforma aumentou 35% e o objetivo é continuar a alargar a lista de proprietários neste que é o Airbnb da autocaravanas. "O objetivo este ano é aumentar a frota de veículos disponíveis na nossa plataforma, permitindo, por um lado, que mais pessoas descubram o autocaravanismo e, por outro, que mais pessoas possam rentabilizar o seu investimento enquanto não utilizam o veículo", aponta.

Para os proprietários as contas também são de somar e os preços por aluguer duplicaram face a 2019, sendo a média de 575 euros. Por ano, cada proprietário faz dez alugueres, o que representa um rendimento de 5750 euros. "Os proprietários de veículos de lazer começaram a perceber que podem rentabilizar o seu veículo enquanto não o utilizam, sendo para muitos uma fonte de rendimento extra para pagar as despesas de manutenção, por exemplo. No fundo, este modelo de negócio assente na economia de partilha beneficia ambas as partes: os proprietários que podem rentabilizar o seu veículo enquanto não o utilizam e os locatários que podem descobrir o autocaravanismo", enquadra Maria Liquito.

O perfil dos locatários é preenchido maioritariamente por casais e famílias de uma faixa etária entre os 35 e os 44 anos, com um ou dois filhos. Seguem-se os jovens casais e, por último, grupos de amigos. "Neste quadro, o público estrangeiro representa 50% das reservas feitas em 2022 em Portugal. 15% dos alugueres são com a intenção de viagem-teste antes de adquirirem o próprio veículo de aluguer. A maior parte dos clientes nunca viajou de autocaravana, e procuram flexibilidade e contacto com a natureza", acrescenta a responsável do mercado português.

Grandes cidades e Algarve lideram reservas

Lisboa, Porto e Algarve são as cidades com mais reservas, mas as ilhas estão também a ganhar destaque entre os caravanistas. "Portugal é um destino visitado e procurado para viagens em autocaravana. Temos itinerários no Norte, pelo Gerês e Douro, por exemplo, a Rota Nacional 2, e pela costa Vicentina e Algarve. Temos observado um aumento na procura por destinos no interior, centro do país e praias fluviais", detalha a country manager da Yescapa Portugal.

Já a duração das viagens tem encurtado, mas a frequência é cada vez maior. Ou seja, estes turistas trocam as habituais férias de 15 dias por várias fugas durante os fins de semana e feriados ao longo do ano. E, se o verão é inquestionavelmente a época de pico dos adeptos do caravanismo, o interesse tem crescido, também, durante os meses mais frios. "Cada vez mais os portugueses, principalmente em épocas festivas, como o Natal ou a Páscoa, tendem a trocar um hotel por uma autocaravana. Esta forma de viajar permite uma maior privacidade e atualmente as autocaravanas já estão mais do que preparadas para viagens em épocas mais frias devido ao aquecimento, o que leva muitas pessoas a viajar fora das épocas altas", conclui.

rute.simao@dinheirovivo.pt