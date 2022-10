NAV remete para 2023 eventual revisão salarial e de carreiras

A NAV remeteu para 2023 a eventual negociação salarial e da progressão na carreira, informou hoje o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), que reclama a atualização "urgente" do valor da refeição em deslocação de serviço.

Em comunicado, o Sintac refere que, numa reunião realizada na passada terça-feira a pedido do sindicato, a empresa prestadora de serviços de navegação aérea referiu que "a atualização das ajudas de custo está dependente de incluir o regulamento no AE [Acordo de Empresa] geral da NAV, o que só é possível com a concordância de todos os sindicatos".

"Não obstante, propusemos à empresa que, por via de ato de gestão, atualizasse o valor atribuído para refeição em deslocação de serviço", avança o Sintac, afirmando esperar "bom senso" por parte da NAV, "pois as ajudas de custo são totalmente insuficientes face ao atual contexto da inflação".

De acordo com o sindicato, em cima da mesa da reunião de terça-feira estiveram ainda os temas da revisão salarial para 2022, das promoções não automáticas, acesso a escalões e alteração de categoria profissional na mesma carreira profissional e do início da negociação da proposta de alteração ao Regulamento de Carreiras AE-Geral, entregue em março de 2019.

Segundo o Sintac, em relação a estes assuntos a NAV informou que, "em resultado das medidas de redução de custos (devido à pandemia) e ao facto de a empresa ter uma dívida por pagar, neste ano não seria possível a sua negociação, tendo deixado em aberto a negociação dos mesmos assuntos para o ano de 2023".