Não conseguiu validar as faturas para o IRS? Contribuintes têm mais um dia

Uma enorme afluência dos contribuintes ao Portal das Finanças, para validarem as suas faturas para o IRS de 2019, levou a "constrangimentos temporários" no sistema, diz a Autoridade Tributária. Resultado? Houve muitos contribuintes, ontem, no último dia para fazerem a validação, que não o conseguiram fazer.

Quem ficou de fora tem agora mais um dia para fazer a validação: até ao final desta quarta-feira, 26 de fevereiro. A Autoridade Tributária explica que houve um grande fluxo de acessos no dia de ontem, tendo sido validados mais de 33 milhões de faturas. Os constrangimentos no acesso ao eFatura foram entre as 18h e as 24h - nesse período foram validadas mais de 2,2 milhões de faturas por hora.

