A Segurança Social interrompeu em 2020 a recuperação dos quadros de pessoal que ocorria há quatro anos, chegando a dezembro com menos oito funcionários do que aqueles que tinha em janeiro. Em ano de pandemia, e com maior pressão para operacionalizar apoios extraordinários, as contratações do Instituto de Segurança Social (ISS) caíram 26%. Ao mesmo tempo, dispararam as saídas, sobretudo, para a aposentação, segundo o balanço social do ISS consultado pelo DN/Dinheiro Vivo.

Segundo o documento, a Segurança Social chegou ao final de dezembro com 8188 trabalhadores contratados, face aos 8196 que tinha a 1 de janeiro. Também o número de prestadores de serviço diminuiu, de 383 para 380.