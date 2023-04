Mulher de Galamba sai do gabinete das Finanças no final do ano

Laura Cravo, mulher de João Galamba, é quadro da CMVM e foi para as Finanças ao abrigo do regime de mobilidade.

A mulher do ministro das Infraestruturas, João Galamba, não quer continuar como coordenadora técnica no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças, depois da polémica gerada em torno de uma putativa nomeação por parte do governo que, na realidade, nunca aconteceu.

"A renovação anual para 2023, que a Dra. Laura Cravo já manifestou que pretende que seja a última, está já instruída e em fase de autorização final", segundo esclarecimentos do diretor-geral do GPEARI, José Carlos Azevedo Pereira, enviados esta sexta-feira pelo gabinete de Fernando Medina às redações.

No comunicado de três paginas, José Pereira, reiterou os argumentos usados pelo ministro das Finanças, no Parlamento, para rejeitar as acusações da direita, nomeadamente do Chega e do PSD, sobre uma eventual nomeação ou favorecimento de Laura Cravo por ser casada com o ministro das Infraestruturas.

