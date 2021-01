Morreu Rodrigo Guimarães, presidente da Explorer Investments

A Explorer Investments comunicou este domingo a morte do seu presidente executivo, Rodrigo Guimarães, devido a complicações pós-operatórias.

O gestor tinha 58 anos e vai agora ser substituído no cargo por Elizabeth Rothfield, sócia fundadora que terá a seu lado Rodrigo Carvalho Martins Guimarães.

A Explorer Investments é uma sociedade gestora independente de fundos de Private Equity em Portugal, com ativos superiores a 1300 milhões de euros divididos em três áreas de negócio: Private Equity, Imobiliário e Turismo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rodrigo Guimarães era licenciado em Economia pela Universidade de York (Canadá) e detinha um MBA pela Universidade de George Washington.

O empresário e financeiro iniciou uma carreira no mercado de capitais em Londres na Smith New Court, integrando posteriormente a Comissão Executiva da Carnegie Internacional, de acordo com uma nota enviada pela empresa.