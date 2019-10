Morreu Manuel Ferreira de Oliveira, ex-presidente da Galp

Manuel Ferreira de Oliveira, antigo Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e ex-presidente executivo da Galp e da Unicer (agora Super Bock Group), morreu este sábado, com 70 anos.

Licenciado em engenharia pela FEUP, em 1971, fez formação em Gestão no IMD, em Lausanne, Suíça, e na Harvard e Wharton Business School, nos Estados Unidos da América.

A carreira de Ferreira de Oliveira passou em grande parte pelo setor da energia, primeiro na Petrogal e depois na Galp Energia, de onde saiu em 2015, aos 66 anos.

Durante 15 anos, entre 1980 e 1995, trabalhou na Venezuela e no Reino Unido, em várias empresas ligadas à indústria petrolífera, como a PDV - Petróleos de Venezuela e a BP. Em 1995 regressou a Portugal para assumir a presidência da Petrogal, onde permaneceria até ao ano 2000, altura em que passou a liderar a Unicer. Em 2006 assumiria a presidência executiva da Galp Energia. Em 2015 criaria, em parceria com dois fundos, uma sociedade de investimentos na área do petróleo.

Mais recentemente, entre 2016 e 2019, foi presidente da Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos.

Manteve sempre uma ligação à Universidade do Porto, onde era membro do Conselho de Curadores desde 2015. De acordo com a instituição, foi responsável pela modernização da área de energia elétrica da FEUP, onde deu aulas entre 1979 e 1982, "tendo lançado as bases de uma equipa de investigação de reputação nacional e internacional e revelado, em tempos difíceis, grande determinação e capacidade de liderança".

Ainda segundo a universidade, o corpo vai estar em câmara ardente na igreja de Cristo Rei, no Porto.

