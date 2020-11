Morreu João Flores, o empresário que trouxe o Pão de Açúcar para Portugal e amigo de Isabel Preysler

O empresário João Flores, presidente da junta diretiva da Câmara de Comércio Hispano Portuguesa, morreu no sábado, aos 85 anos.

Licenciado em Finanças pelo ISEG, Flores foi o responsável pela introdução em Portugal da cadeia brasileira de supermercados Pão de Açúcar, assim como da expansão para Espanha da marca que ficou conhecida como Jumbo (e que, já propriedade da francesa Auchan, mudou de nome em 2019).

Radicado há mais de quatro décadas em Espanha, deixa viúva Tita Torrabadella. Ambos faziam parte das colunas do social e das revistas cor-de-rosa.

João Flores com Fernando Santos, o treinador da seleção de futebol de Portugal. © Instagram do La Trattoria

Ficaram famosas as festas organizadas pela mulher quando celebrou os 70 anos, em Biarritz, e os 80, em Lisboa. Nesta última alojou os amigos da alta sociedade espanhola no Ritz e fez um jantar no La Trattoria, propriedade da filha, Catarina Flores, no qual atuou Paulo Gonzo.

Foi nesta celebração que o escritor e prémio Nobel Mario Vargas Llosa e a figura da sociedade espanhola Isabel Preysler oficializaram a relação.

Flores, conta a Vanity Fair espanhola, era grande amigo de Preysler, uma antiga modelo filipina que foi casada com o cantor Julio Iglesias, com o marquês Carlos Falcó, e com Miguel Boyer, economista e ministro das Finanças nos tempos de Felipe González como primeiro-ministro espanhol.

O casal, João Flores e Tita Torrabadella, era também do círculo próximo de Ana Botín, presidente executiva do Santander, com quem costumava passar temporadas na estação de esqui de Gstaad, na Suíça, conta a revista.