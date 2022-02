Morreu Fernando Rocha Andrade, antigo secretário de Estado

Morreu o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte oficial do Partido Socialista.

Não era um político comum, antes um profissional com os princípios bem alinhados, daqueles que acreditam que "as boas políticas deviam ser mantidas", independentemente de onde viessem, ainda que pudessem ser ajustadas. E não tinha problemas em dizê-lo. Falava, aliás, com uma liberdade pouco comum na sua área, ainda menos numa pasta com tamanha exposição e escrutínio.

Fernando Rocha Andrade nasceu a 19 de fevereiro de 1971 em Aveiro, mas foi em Coimbra que se formou e foi professor, de Economia e Finanças, na Faculdade de Direito. Foi deputado e subsecretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional e em 2015, no primeiro governo de Cossta apoiado pela geringonça, assumiu a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, com Mário Centeno a ministro. Uma solução que acreditava que não poderia durar muito tempo - e isso mesmo disse, sem papas na língua, quando se sentou à mesa do Almoço Com o DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nesse mesmo dia, um ano antes de deixar o governo na remodelação de 2017 - afastando-se voluntariamente na sequência da sua ida a um jogo da Seleção a convite da Galp -, confessou que não se via muito tempo no Terreiro do Paço.

"Isto da política é só uma passagem. Eu sou professor. É o que mais gosto de fazer. O meu pai era advogado, a minha mãe jurista, na minha família há uma história de licenciados em Direito em Coimbra até meados do século XIX. Eu gosto muito de ser professor, nunca quis ser advogado." Como nunca se sentiu coimbrão. "Nasci em Aveiro, sou de Aveiro e hei de voltar para lá!"

Recorde toda a conversa com o DN aqui