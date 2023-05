Moody's mantém rating de Portugal, mas dá passo em frente para poder subir em novembro

A qualidade de crédito de Portugal (nota da dívida ou rating) ficou na mesma, no nível Baa2, mas a Moody's deu um passo em frente para subir a avaliação da República para Baa1 em novembro próximo. De acordo com uma nota que acaba de ser divulgada, esta sexta-feira à noite, a perspetiva do rating subiu de estável para positiva.

"A Moody's Investors Service alterou hoje [sexta-feira, 19 de maio] a perspetiva do Governo de Portugal de estável para positiva e confirmou os ratings de longo prazo do emitente em moeda estrangeira e local e os ratings séniores sem garantias em Baa2", diz fonte oficial.

em atualização

